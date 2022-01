Speed skating, Mondiali Junior Innsbruck 2022: seconda giornata senza acuti per gli azzurrini (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Italia resta a secco di podi nella seconda giornata dei Mondiali Junior 2022 di Speed skating, disputata ad Innsbruck, in Austria: oggi erano previste per entrambi i sessi le gare sui 1000, oltre a 3000 femminili e 5000 maschili. Sono due 19mi posti i migliori risultati odierni degli azzurrini. Nei 1000 metri femminili oro alla nipponica Yukino Yoshida in 1:19.730, davanti alla kazaka Alina Dauranova, seconda in 1:20.593 (+0.86) ed alla neerlandese Jade Groenewoud, terza in 1:20.640 (+0.91). Così le azzurrine: 19ma Giorgia Aiello in 1:23.219 (+3.48), 22ma Katia Filippi in 1:23.513 (+3.78), 35ma Serena Pergher in 1:25.984 (+6.25), 38ma Maybritt Vigl in 1:26.569 (+6.83). Nei 1000 metri maschili tripletta neerlandese ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Italia resta a secco di podi nelladeidi, disputata ad, in Austria: oggi erano previste per entrambi i sessi le gare sui 1000, oltre a 3000 femminili e 5000 maschili. Sono due 19mi posti i migliori risultati odierni degli. Nei 1000 metri femminili oro alla nipponica Yukino Yoshida in 1:19.730, davanti alla kazaka Alina Dauranova,in 1:20.593 (+0.86) ed alla neerlandese Jade Groenewoud, terza in 1:20.640 (+0.91). Così le azzurrine: 19ma Giorgia Aiello in 1:23.219 (+3.48), 22ma Katia Filippi in 1:23.513 (+3.78), 35ma Serena Pergher in 1:25.984 (+6.25), 38ma Maybritt Vigl in 1:26.569 (+6.83). Nei 1000 metri maschili tripletta neerlandese ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Speedskater #ItaliaTeam sul ghiaccio di #Beijing2022. ????? Primi allenamenti a cinque cerchi per Jeffrey #Rosanelli e David #… - _trentotto : RT @Coninews: Speedskater #ItaliaTeam sul ghiaccio di #Beijing2022. ????? Primi allenamenti a cinque cerchi per Jeffrey #Rosanelli e David #… - Coninews : Speedskater #ItaliaTeam sul ghiaccio di #Beijing2022. ????? Primi allenamenti a cinque cerchi per Jeffrey #Rosanelli… - infoitsport : Speed skating, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: sette azzurri in Cina - zazoomblog : Speed skating i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: sette azzurri in Cina - #Speed… -