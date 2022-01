Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis con uomo famoso morto? Ecco chi è (FOTO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Durante la puntata di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2022, del Gf VIP, Sonia Bruganelli ha rivelato un dettaglio inaspettato sul marito Paolo Bonolis e il presunto feeling con uomo famoso, immediati i commenti del web che hanno iniziato a domandarsi se il conduttore fosse bisessuale e se il commento della moglie fosse da definirsi un vero e… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Durante la puntata di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2022, del Gf VIP,ha rivelato un dettaglio inaspettato sul maritoe il presunto feeling con, immediati i commenti del web che hanno iniziato a domandarsi se il conduttore fosse bisessuale e se il commento della moglie fosse da definirsi un vero e… L'articolo proviene da City Roma News.

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - BontempoMirella : RT @luigi_spro: Sonia Bruganelli è l’esempio lampante di come in una coppia ci debba essere il più simpatico e l’insopportabile. A voi le… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: 'Sei la moglie di Bonolis ma alla sua ironia non ti a… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - 361_magazine : -