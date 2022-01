(Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri sera durante il Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di amore libero, complice la soap opera con protagonisti Alex Belli e Delia Duran. Ad intervenire è stata anche, opinionista del reality, la quale ha tirato in ballo il marito? La“Se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ieri sera durante il Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di amore libero, complice la soap opera con protagonisti Alex Belli e Delia Duran . Ad intervenire è stata anche, opinionista del reality, la quale ha tirato in ballo il marito Paolo Bonolis ., outing a Paolo Bonolis? La verità 'Se è stato con un uomo? Lui si, però adesso non ...La confessione choc diLa parola passa alle opinioniste e Alfonso Signorini lancia la domanda a. 'Io pensavo di essere una con la mente aperta ma ho capito che non è ...Sonia Bruganelli ha fatto outing a Paolo Bonolis? La verità: "avance da un uomo famoso", l'opinionista costretta a intervenire.Si parla del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Gf Vip. Alfonso Signorini vuole sapere la verità e Alex confessa: «Amo entrambe e ho fatto l'amore ...