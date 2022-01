Advertising

salutegreen24 : (Adnkronos) - 'L’attuazione delle prime misure di lockdown ha offerto la possibilità di connotare ancor più nel det… - lifestyleblogit : Smog, Arzà: 'Domenica ecologica non basta, occorre strategia organica nazionale' - - TV7Benevento : Smog, Arzà: 'Domenica ecologica non basta, occorre strategia organica nazionale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Arzà

Adnkronos

Così Andrea, presidente Assogasliquidi - Federchimica, in vista della domenica ecologica in programma a Roma. "Iniziative locali legate alla limitazione del traffico e le domeniche ecologiche ...Così Andrea, presidente Assogasliquidi - Federchimica, in vista della domenica ecologica in programma a Roma. 'Iniziative locali legate alla limitazione del traffico e le domeniche ecologiche ...