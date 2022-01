Silvia non torna a casa dopo il lavoro, la trovano morta nella sua auto (Di sabato 29 gennaio 2022) Una giovane donna trovata morta all’interno della sua automobile. A dare l’allarme il compagno. Silvia Accettola FacebookPoteva essere un lunedì come tanti. Ma il 24 gennaio la 35enne Silvia Accettola non è tornata a casa dopo il lavoro. La donna viveva in provincia di Vercelli ma lavorava come educatrice della scuola dell’infanzia a Motta De Conti nel Monferrato. Il suo compagno Cristian, preoccupatissimo, ne ha denunciato su Facebook la scomparsa cercandola incessantemente per ventiquattro ore. Purtroppo le ricerche della donna si sono concluse nel peggiore dei modi: il giorno seguente alla denuncia del fidanzato il corpo di Silvia è stato trovato senza vita nell’abitacolo della sua Chevrolet Matiz rossa, finita nelle acque del Cavo ... Leggi su formatonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Una giovane donna trovataall’interno della suamobile. A dare l’allarme il compagno.Accettola FacebookPoteva essere un lunedì come tanti. Ma il 24 gennaio la 35enneAccettola non èta ail. La donna viveva in provincia di Vercelli ma lavorava come educatrice della scuola dell’infanzia a Motta De Conti nel Monferrato. Il suo compagno Cristian, preoccupatissimo, ne ha denunciato su Facebook la scomparsa cercandola incessantemente per ventiquattro ore. Purtroppo le ricerche della donna si sono concluse nel peggiore dei modi: il giorno seguente alla denuncia del fidanzato il corpo diè stato trovato senza vita nell’abitacolo della sua Chevrolet Matiz rossa, finita nelle acque del Cavo ...

