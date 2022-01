Serie C, risultati della 24a giornata: Sudtirol e Padova vincono ancora (Di sabato 29 gennaio 2022) Serie C, il girone A tutto in campo per la 24a giornata di campionato in questo pomeriggio. La capolista Sudtirol non batte ciglio e in casa supera senza troppi problemi il Legago Salus. Subito dietro il Padova nella gara contro i Tigrotti della Pro Patria, dopo essere passato in svantaggio, risale la china, riuscendo a chiudere la sfida con un’importante vittoria in rimonta. In casa, invece, il Lecco si impone sulla Triestina, mentre arrivano dalla trasferta sul campo della Virtus Verona i tre punti della Pergolettese. Il Renate va sotto fuori casa con la Pro Sesto, ma alla fine, in rimonta, fa sua la vittoria. La Juventus U23, nel frattempo, batte i Leoni del Garda della Feralpisalò al “Moccagatta“. Vittoria esterna anche della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022)C, il girone A tutto in campo per la 24adi campionato in questo pomeriggio. La capolistanon batte ciglio e in casa supera senza troppi problemi il Legago Salus. Subito dietro ilnella gara contro i TigrottiPro Patria, dopo essere passato in svantaggio, risale la china, riuscendo a chiudere la sfida con un’importante vittoria in rimonta. In casa, invece, il Lecco si impone sulla Triestina, mentre arrivano dalla trasferta sul campoVirtus Verona i tre puntiPergolettese. Il Renate va sotto fuori casa con la Pro Sesto, ma alla fine, in rimonta, fa sua la vittoria. La Juventus U23, nel frattempo, batte i Leoni del GardaFeralpisalò al “Moccagatta“. Vittoria esterna anche...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A L'ATALANTA POSTICIPA A DOMANI LA PARTENZA PER ROMA Attesi in mattinata i risultati degli ultimi t… - NewsTuttoC : Serie C, i risultati delle 14:30: rimonta Padova, okay anche il Sudtirol - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Potrebbe essere oggi la giornata di svolta per l'elezione del Capo dello Stato. Dopo la settima votazione senza risultati, una… - Vincenzo24d : RT @Tg3web: Potrebbe essere oggi la giornata di svolta per l'elezione del Capo dello Stato. Dopo la settima votazione senza risultati, una… - Tg3web : Potrebbe essere oggi la giornata di svolta per l'elezione del Capo dello Stato. Dopo la settima votazione senza ris… -