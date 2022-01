Serie BKT Parma vs Crotone recupero 19esima giornata stadio Tardini domenica 30 gennaio ore 14 | 30

Advertising

ascolicalciofc : Il campionato sta per tornare e con @HelbizLive puoi guardare tutte le partite, playoff inclusi, a soli 24.99€ con… - BresciaOfficial : Su @helbizlive puoi guardare il girone di ritorno del Brescia a 24,99€ con un unico pagamento e disponibile su tutt… - tabellamercatob : Recupero 18^ andata #SerieB Ieri #LecceVicenza 2-1 Listkowski, Coda e Meggiorini Tabellino e cronaca… - BresciaOfficial : Su @helbizlive puoi guardare il girone di ritorno del Brescia a 24,99€ con un unico pagamento e disponibile su tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT

Lega B

... che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite diA TIM in co - esclusiva ogni turno e tutta la. LaC di calcio torna ......con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women's Champions League , alcuni match di FA Women's Super League ...Appuntamento con i recuperi della diciannovesima giornata della Serie BKT 2021/2022 sui canali Sky e in streaming su NOW. Domani, domenica 30 gennaio, in campo dalle 14.30 Parma-Crotone, su Sky Sport ...L’Assistente Arbitrale Luigi Rossi, designato per la gara LR Vicenza - Alessandria, sarà sostituito dal collega Mattia Scarpa.