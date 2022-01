Serie A Femminile, quarti di finale di Coppa Italia: dove vedere le partite (Di sabato 29 gennaio 2022) Otto squadre in campo per le gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Socios.com. Il programma si aprirà domani con la doppia sfida Como Women-Roma (ore 12) ed Empoli-Fiorentina (ore 12.30), mentre domenica sarà la... Leggi su today (Di sabato 29 gennaio 2022) Otto squadre in campo per le gare d’andata deididellaSocios.com. Il programma si aprirà domani con la doppia sfida Como Women-Roma (ore 12) ed Empoli-Fiorentina (ore 12.30), mentre domenica sarà la...

Advertising

Raiofficialnews : “#LAmicaGeniale è una serie straordinaria. La regia piena di colore di @danieleluchetti porta il grande cinema ital… - GiovaAlbanese : S’interrompe dopo 36 vittorie consecutive la striscia record in Serie A femminile della #JuventusWomen, l’imbattibilità però continua. - news_ravenna : Serie A1 femminile, colpo della E-Work Faenza: ecco Amanda Kantzy - eula_torricelli : RT @Helliot_Spencer: Il sondaggio del venerdì che magicamente arriva quando non ci speravate più (o speravate che non). Grazie a chi partec… - SkySport : Futsal, torna la Serie A femminile. Domenica su Sky Bisceglie-TikiTaka Francavilla #SkySport #Futsal -