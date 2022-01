Serie A, domani c'è Sassari - Brindisi: dove vedere la gara in tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Banco di Sardegna Sassari ed Happy Casa Brindisi si sfideranno domani al PalaSerradimigni dopo aver perso entrambe nella scorsa giornata. La Dinamo è stata sconfitta a Brescia mentre i pugliesi sono andati k.o. in volata contro la Virtus. A... Leggi su europa.today (Di sabato 29 gennaio 2022) Banco di Sardegnaed Happy Casasi sfiderannoal PalaSerradimigni dopo aver perso entrambe nella scorsa giornata. La Dinamo è stata sconfitta a Brescia mentre i pugliesi sono andati k.o. in volata contro la Virtus. A...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A L'ATALANTA POSTICIPA A DOMANI LA PARTENZA PER ROMA Attesi in mattinata i risultati degli ultimi t… - telodogratis : Serie A, domani c’è Sassari – Brindisi: dove vedere la gara in tv - zazoomblog : Serie A domani cè Sassari - Brindisi: dove vedere la gara in tv - #Serie #domani #Sassari #Brindisi: - CronacheMc : SERIE C - Domani alle 14,30 biancorossi attesi in Toscana al Porta Elisa. Le parole di mister Colavitto -