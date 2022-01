Sergio Mattarella sarà eletto Presidente della Repubblica bis per il secondo mandato | ora spieghi perché ha permesso tutto questo teatrino

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante per mesi e mesi avesse detto, tirato per la giacchetta da più parti, di non essere disponibile a unribis. Sostengono la rielezione delquasi tutti i partiti, tranne Fratelli d’Italia che appoggia ancora una volta l’ex magistrato Carlo Nordio, decretando il definito sgretolamentocoalizione di Centrodestra.bis Con la proclamazione ufficiale da parte delCamera, Roberto ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - berlusconi : Ho telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli ho assicurato il sostegno di Forza Italia per… - AnnaLizzy68 : RT @LucioMalan: Oggi 'profondo rinnovamento' nelle istituzioni! Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella Presidente della Corte Costi… - alzheimer_dr : I grandi elettori a Sergio Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

... con i leader di partito incapaci di trovare una soluzione, è stato il premier a essere decisivo per arrivare a un mandato bis di. I retroscena riportano che Draghi ci lavorava da ...ROMA. Raggiunta un' intesa nel vertice di maggioranza sul bis per. "È una grandissima gioia", le dichiarazioni di Matteo Renzi mentre lasciava la riunione. A mezzogiorno, Matteo Salvini aveva invece sentenziato: "Gli italiani non meritano altri ...'Voglio esprimere un grandissimo ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per la sua scelta di grande generosita', e' una bella giornata per ...Perché Sergio Mattarella ha permetto questo assurdo teatrino se era disponibile al secondo mandato da Presidente della Repubblica?