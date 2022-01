Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: il Capo di Stato resta al Quirinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Presidente della Repubblica italiana è ancora una volta Sergio Mattarella. Per la seconda volta nella storia dell’Italia Repubblicana, l’attuale Capo di Stato viene rieletto al Quirinale. Plebiscito per Mattarella, sostenuto dalle forze di maggioranza. Mattarella bis, eletto Presidente all’ottava votazione Il sesto giorno di elezioni per il Quirinale hanno portato ad un esito imprevedibile e insieme scontato: Sergio Mattarella è di nuovo il Presidente della Repubblica Italiana. Dopo Napolitano nel 2013, un altro Capo di Stato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilitaliana è ancora una volta. Per la seconda volta nella storia dell’Italiana, l’attualedivieneal. Plebiscito per, sostenuto dalle forze di maggioranza.bis, elettoall’ottava votazione Il sesto giorno di elezioni per ilhanno portato ad un esito imprevedibile e insieme scontato:è di nuovo ilItaliana. Dopo Napolitano nel 2013, un altrodi...

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - ultimora_pol : #Italia #CorsaAlQuirinale Sergio #Mattarella ha ottenuti più voti in questo scrutinio che quando fu eletto per la… - CosenzaPost : Italia, Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica -