Sergio Mattarella ri-eletto presidente della Repubblica | il bis per superare lo stallo dei partiti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi una settimana di, l’Italia ha un “nuovo”. Da “salvatorepatria” resta al Colle e risolve un po’ di problemi ai leader di partito che per giorni hanno cercato una quadra senza riuscire ad accordarsi. Alla fine il grande passo l’ha fatto Salvini, accettando di chiedere un bis e di fatto condannando politicamente il centrodestra, destinato a una spaccatura irrimediabile con Fratelli d’Italia – che su indicazioneleader Giorgia Meloni ha votato compatto per Carlo Nordio – oltre che rischiando di minare la sua stessa leadership all’internoLega. “Meloni è un amica – la posizione di Salvini – ma ha scelto l’opposizione, quindi il no a ...

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - LeleRoma1976 : RT @you_trend: ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - LucaLelli76 : RT @you_trend: ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 -

I primi sedici voti arrivati per rieleggeredurante la prima votazione di lunedì 24 gennaio erano i loro. Così come quelli arrivati durante i giorni seguenti, che sono cresciuti con ...... Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, prima dell'inizio della votazione decisiva per il Colle e la disponibilità data dal capo dello Statoper la ...1' di lettura Senigallia 29/01/2022 - E' Mattarella-bis. Sergio Mattarella sarà anche il 13° Presidente della Repubblica Italiana. L'elezione è arrivata dopo sei giorni di votazioni e all'ottava chiam ...ROMA - Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica italiana. Lo hanno decretato oggi al Quirinale i grandi elettori riuniti ormai da giorni per eleggere il nuovo capo dello Stato. Si ...