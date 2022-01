Sergio Mattarella presidente della Repubblica: l’ottava votazione certifica il bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Mattarella bis: nel corso dell’ottava votazione, l’attuale e dodicesimo presidente della Repubblica — età: 80 anni — è stato confermato dai grandi elettori Leggi su corriere (Di sabato 29 gennaio 2022)bis: nel corso del, l’attuale e dodicesimo— età: 80 anni — è stato confermato dai grandi elettori

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - ultimora_pol : #Italia #CorsaAlQuirinale Sergio #Mattarella ha ottenuti più voti in questo scrutinio che quando fu eletto per la… - CosenzaPost : Italia, Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica -