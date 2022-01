Sergio Mattarella eletto Presidente della Repubblica bis per il secondo mandato: ora spieghi perché ha permesso tutto questo teatrino (Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante per mesi e mesi avesse detto, tirato per la giacchetta da più parti, di non essere disponibile a un secondo mandato, Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica bis. Sostengono la rielezione del Presidente Mattarella quasi tutti i partiti, tranne Fratelli d’Italia che appoggia ancora una volta l’ex magistrato Carlo Nordio, decretando il definito sgretolamento della coalizione di Centrodestra. Sergio Mattarella eletto Presidente della Repubblica bis Con la proclamazione ufficiale da parte del Presidente della Camera, Roberto Fico, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante per mesi e mesi avesse detto, tirato per la giacchetta da più parti, di non essere disponibile a unè stato ribis. Sostengono la rielezione delquasi tutti i partiti, tranne Fratelli d’Italia che appoggia ancora una volta l’ex magistrato Carlo Nordio, decretando il definito sgretolamentocoalizione di Centrodestra.bis Con la proclamazione ufficiale da parte delCamera, Roberto Fico, ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - ultimora_pol : #Italia #CorsaAlQuirinale Sergio #Mattarella ha ottenuti più voti in questo scrutinio che quando fu eletto per la… - CosenzaPost : Italia, Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica -