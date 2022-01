Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - DearRules : RT @chetempochefa: Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - barbarasara68 : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

La lunga settimana del Quirinale si chiude con il mandato bis per, scelta che nessuno 7 giorni fa si sarebbe immaginato. È il segno del fallimento della politica, dove davvero in pochi si possono dire vincitori.8 " Sempre caro ci fu ..."Senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti"accetta la rielezione a presidente della Repubblica per "senso di responsabilità" e "rispetto delle decisioni del Parlamento". "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla ...Lo scrive Papa Francesco in un messaggio di auguri al rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella."Desidero porgere le mie cordiali felicitazioni - scrive il Papa in un messaggio a ...02La rottura Lega-Fi porta a Mattarella, ora Salvini finisce sul banco degli imputati 20:44L'appello di Aita Mari: "C'è una tempesta in corso e fa freddo, fateci sbarcare" 20:42Elezioni del Presidente ...