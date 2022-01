Sergio Mattarella è di nuovo il Presidente della Repubblica italiana

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo sei giorni di votazioni a Montecitorio, dopo trattative, boutade, nomi bruciati… la Repubblcaha il, che è l’uscente, riconfermato alla grande:. A nulla sono valsi i ripetuti (da un anno a questa parte) messaggi prima sottintesi, poi accennati, poi espliciti, di indisponibilità a un bis. Ben più dei 505 grandi elettori richiesti per raggiungere il quorum hanno scritto il nome dinella scheda deposta nelle urne alla ottava chiamata, nel pomeriggio di sabato 29 gennaio. Lo scrutinio decisivo era iniziato alle 16,30. Dopo che le delegazioni avevano raggiunto il capo dello Stato al Quirinale per proporgli la volontà di tutti i pariti (tranne Fratelli d’Italia) di riaverlo lì sul Colle per altri 7 anni. “È andata, tutto bene” ...

è stato rieletto presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505 voti, necessario per l'elezione . Il lungo applauso dell'Aula ...il secondo a rimanere in carica per un altro mandato, dopo il suo predecessore Giorgio Napolitano: dall'esordio alla Camera nel 1983 fino al bis presidenziale, ecco la biografia, la storia politica e ...