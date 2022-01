sempre Banchero - show e Duke stende i Cardinals. La Nba lo aspetta

(Di sabato 29 gennaio 2022), ma non solo.vince a Louisville 74 - 65, mette in mostra il talento del lungo col passaporto italiano, scelta top 3 del prossimo Draft NBA, ma pure molto di più. Paolo segna 11 punti e ...

E GLI ALTRI ?ha dato una mano contro la pressione a tutto campo dei Cardinals, mostrato lampi di atletismo impressionanti su entrambi i lati del campo, tirato male, 5/15, giocato ...Sulla questionein Nazionale si è letto molto, ma non si può fare a meno di notare come se ne parlicome se si avesse paura di disturbare la suscettibilità del giocatore. Sacchetti ha ...BASKET, NCAA - Paolo Banchero segna 4 dei suoi 19 punti negli ultimi 90 secondi e Duke vince in volata 71-69 contro Clemson al Cameron Indoor Stadium.Paolo trascina i Blue Devils all’88-73 casalingo su NC State giocando con maturità. E mostrando che sarebbe pronto già oggi a farsi notare in Nba ...