Se alla malagiustizia si aggiunge una burocrazia nemica Il caso Prosperi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Quanto valgono 132 giorni di ingiusta detenzione? Secondo la giustizia italiana un po’ meno di 40.000 euro. Poco? Probabilmente sì. Ma soprattutto il conto non è stato saldato, anche se il debitore è lo Stato, nella fattispecie il ministero delle Finanze. Massimilianoaspetta da quasi un anno la liquidazione del danno per ingiusta detenzione, definito con sentenza della Corte d’Appello nel marzo dello scorso anno. Ma il Mef non paga, e non risponde ai solleciti. L’uomo era stato detenuto per circa sei mesi e condannato in primo grado nel 2016 per essere il presunto mandante di un omicidio avvenuto a Roma. L’anno dopo, in appello, la sentenza è stata ribaltata ed è stato riconosciuto innocente. La sentenza di assoluzione è diventata definitiva nel 2018. Successivamente ci sono voluti altri tre anni per ottenerne una che definisse il risarcimento per il danno ...