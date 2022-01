Scuola, con fine autosorveglianza basta il Super Green pass: anche senza test (Di sabato 29 gennaio 2022) commenta Gli studenti in regime di autosorveglianza sanitaria e in possesso del Super Green pass potranno rientrare in classe senza mostrare il certificato medico e il risultato negativo del test. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 29 gennaio 2022) commenta Gli studenti in regime disanitaria e in possesso delpotranno rientrare in classemostrare il certificato medico e il risultato negativo del. E' ...

poliziadistato : Portarono via i nostri vicini di casa, i nostri amici d’infanzia e di scuola. La caccia all’ebreo fu spietata in tu… - marattin : Quando c’erano mezzi di informazione meno invasivi, il dibattito era più filtrato. Ora - con Tv 24h, social ecc - l… - nzingaretti : Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla DAD quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintom… - lorenzhaus : RT @EURybor: L'economista Ernst Wolff ritiene che un'alleanza nascosta di leader politici e aziendali stia sfruttando la pandemia con l'obi… - giovcusumano : RT @OssRepressione: Cariche di #polizia a #Torino , dove in piazza Arbarello studentesse e studenti che volevano partire in corteo, ma gl… -