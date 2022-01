“Sclerosi multipla legata ai solventi sul luogo di lavoro”, ma l’Inail non riconosce la malattia. Appello alle istituzioni: “Ridatemi speranza” (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha lavorato tra il 1987 e il 2002 come perito chimico alla Stazione Sperimentale Industria Pelli di Santa Croce sull’Arno (Pisa), un ente pubblico, dove per 15 anni è stato esposto a una concentrazione elevata di solventi organici in particolare il diclorometano, il cloroformio, il n-esano. Dal 2002 è stato trasferito al Cnr-Invalsa di Sesto Fiorentino. Nell’estate del 2003 ha cominciato ad avere problemi fisici, strani formicolii, a camminare con sempre più fatica. A distanza di poche settimane gli hanno diagnosticato la Sclerosi multipla. E’ la storia di Luigi Fiorentino, napoletano d’origine ma residente ora a Firenze, divenuto invalido al 100% con legge 104 sull’handicap. Ha contattato l’Inail per il riconoscimento della malattia professionale. Nel 2006 ha fatto ricorso all’ente per aprire il caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha lavorato tra il 1987 e il 2002 come perito chimico alla Stazione Sperimentale Industria Pelli di Santa Croce sull’Arno (Pisa), un ente pubblico, dove per 15 anni è stato esposto a una concentrazione elevata diorganici in particolare il diclorometano, il cloroformio, il n-esano. Dal 2002 è stato trasferito al Cnr-Invalsa di Sesto Fiorentino. Nell’estate del 2003 ha cominciato ad avere problemi fisici, strani formicolii, a camminare con sempre più fatica. A distanza di poche settimane gli hanno diagnosticato la. E’ la storia di Luigi Fiorentino, napoletano d’origine ma residente ora a Firenze, divenuto invalido al 100% con legge 104 sull’handicap. Ha contattatoper il riconoscimento dellaprofessionale. Nel 2006 ha fatto ricorso all’ente per aprire il caso ...

Advertising

DondiMarisa : RT @fattoquotidiano: “Sclerosi multipla legata ai solventi sul luogo di lavoro”, ma l’Inail non riconosce la malattia. Appello alle istituz… - gipsy1966 : RT @fattoquotidiano: “Sclerosi multipla legata ai solventi sul luogo di lavoro”, ma l’Inail non riconosce la malattia. Appello alle istituz… - fattoquotidiano : “Sclerosi multipla legata ai solventi sul luogo di lavoro”, ma l’Inail non riconosce la malattia. Appello alle isti… - youfullwellness : #yourfullwellness Nuovi indizi genetici sul rischio di sclerosi multipla. - giorgiobertin : Nuovi indizi genetici sul rischio di sclerosi multipla. -