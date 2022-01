Sci | Delago sfiora il podio a Garmisch | Peccato | ma sono contenta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Non è arrivato per pochi centesimi il primoin carriera per Nadia. Nella libera disulla Kandahar, vinta da Suter su Flury e Huetter, la gardenese è quinta a soli 7 centesimi ...

... ma i risultati premiano il lavoro diche sta sempre di più insidiando le migliori della ... glierano molto veloci e nella parte alta ho sciato bene, la pista mi è sembrata più facile ...Miglior azzurra è stata la giovane gardenese Nadia, quinta in 1.41.59, a soli sette centesimi dal podio. Mentre sua sorella Nicol è caduta senza danni apparenti, per l'Italia più indietro ci ...Un pizzico di rammarico c'è per aver perso il podio per soli sette centesimi, ma i risultati premiano il lavoro di Delago che sta sempre di più insidiando le migliori della specialità: "Sono molto con ...Nadia Delago ha conquistato un buon quinto posto nella discesa libera di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra si è distinta in terra tedesca e si è fermata ...