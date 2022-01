Sci alpino, Sofia Goggia in ripresa! Le foto degli allenamenti verso le Olimpiadi di Pechino 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) A volte è sufficiente una foto. Anzi, per essere precisi, una “Instagram story”. Un semplice fotogramma. Sofia Goggia che si allena. La speranza che, subito, rapidissima si spande nella mente e nel cuore di tutti i tifosi italiani. La fuoriclasse bergamasca ci prova. Vuole provarci. Il sogno olimpico è ancora possibile. Nonostante quell’infortunio che, per il momento, le ha comunque negato la possibilità di essere la portabandiera alla Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dal 4 febbraio, quindi, il mirino della nostra campionessa si sposta verso il 15 febbraio. Una data sicuramente più importante a livello sportivo. Il giorno della discesa. La “sua” discesa. Quella gara che le potrebbe permettere di centrare un clamoroso bis sotto i ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) A volte è sufficiente una. Anzi, per essere precisi, una “Instagram story”. Un semplicegramma.che si allena. La speranza che, subito, rapidissima si spande nella mente e nel cuore di tutti i tifosi italiani. La fuoriclasse bergamasca ci prova. Vuole provarci. Il sogno olimpico è ancora possibile. Nonostante quell’infortunio che, per il momento, le ha comunque negato la possibilità di essere la portabandiera alla Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di. Dal 4 febbraio, quindi, il mirino della nostra campionessa si spostail 15 febbraio. Una data sicuramente più importante a livello sportivo. Il giorno della discesa. La “sua” discesa. Quella gara che le potrebbe permettere di centrare un clamoroso bis sotto i ...

