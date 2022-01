(Di sabato 29 gennaio 2022) Sarò la discesa libera maschile del 6 febbraio ad inaugurare le gare dello scidelle Olimpiadi invernali. Lo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, a circa 80 chilometri a nord-ovest di, è pronto ad accogliere gli atleti. Sono undici le gare in calendario. Eccodelle nazioni per la gare di SciScidel settore maschile ALBANIAXHEPA Denni ANDORRAVERDU Joan ARABIA SAUDITAABDI Fayik ARGENTINABIRKNER de MIGUEL Tomas ARMENIAHARUTYUNYAN Harutyun AUSTRALIAMUHLEN-SCHULTE Louis AUSTRIABRENNSTEINER StefanFELLER ManuelFRANZ MaxHAASER RaphaelHEMETSBERGER ...

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - periodicodaily : Sci alpino Pechino 2022: tutti i convocati maschili e femminili #Pechino #Olimpiadi #SciAlpino - ValeRossignoli : RT @Coninews: La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen per una discesa e un superG. Ultima chiamata per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... SENZA SOFIA GOGGIA La diretta della discesa di Garmisch scatta alle ore 11:30 di sabato 29 gennaio : siamo sulla mitica Kandahar per un'altra prova di Coppa del Mondo 2022 di, primo di ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO2022 Sabato 29 gennaio Ore 11.30 discesa femminile GarmischLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 non è ancora pronta a pensare ai Giochi Olimpici di Pechino, che prenderanno il via nel corso della prossima settimana. C'è ancora tempo per le ult ...Diretta discesa Garmisch streaming video Rai: orario e risultato live della prova valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, assente Sofia Goggia.