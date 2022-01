Sci alpino oggi | Discesa Garmisch 2022 | orario | canali tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-non è ancora pronta a pensare ai Giochi Olimpici di Pechino, che prenderanno il via nel corso della prossima settimana. C’è ancora tempo per le ultime due gare in Europa e le specialiste della velocità saranno di scena in quel di-Partenkirchen (Germania). Si iniziacon lache prenderà il via alle ore 11.30, mentre domani (sempre alle ore 11.30) si chiuderà il programma sulle nevi tedesche con il superG, prima di concentrarsi solamente sulla trasferta cinese. LIVE Sciin DIRETTA: si parte alle 11.30, iSulla celebre “Kandahar” vivremo unadimezzata. Saranno numerose le atleti che ...