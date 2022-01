Sci alpino, Corinne Suter guida la doppietta svizzera nella discesa di Garmisch. Quarta Nadia Delago (Di sabato 29 gennaio 2022) doppietta svizzera a Garmisch nell’ultima discesa prima delle Olimpiadi. Corinne Suter conferma i pronostici della vigilia e conquista la Quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo, precedendo di 51 centesimi la connazionale Jasmine Flury, che torna sul podio dopo il successo in superG a St.Moritz datato 2017. Una prova eccellente quella di Suter, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale dalla “FIS-Schneise” in poi, dove ha guadagnato molti decimi rispetto alle avversarie. Terza posizione per l’austriaca Cornelia Huetter (+0.78), che ha preceduto una sempre più convincente Nadia Delago. Il podio sfuma ancora per la gardenese, che conferma il suo miglior risultato in carriera, ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)nell’ultimaprima delle Olimpiadi.conferma i pronostici della vigilia e conquista lavittoria della carriera in Coppa del Mondo, precedendo di 51 centesimi la connazionale Jasmine Flury, che torna sul podio dopo il successo in superG a St.Moritz datato 2017. Una prova eccellente quella di, che ha fatto la differenza soprattuttoparte finale dalla “FIS-Schneise” in poi, dove ha guadagnato molti decimi rispetto alle avversarie. Terza posizione per l’austriaca Cornelia Huetter (+0.78), che ha preceduto una sempre più convincente. Il podio sfuma ancora per la gardenese, che conferma il suo miglior risultato in carriera, ...

