Scattare delle foto soltanto con la voce? Si, con questo trucchetto per smartphone (Di sabato 29 gennaio 2022) Una funzionalità disponibile per tutti i nostri cellulari ci permetterebbe di Scattare delle foto grazie alla nostra voce. E anche se può sembrare una magia, basterà seguire una procedura molto semplice per poter attivare questa opzione; vediamo quale sia. Con un semplice comando vocale potremo riuscirci – Computermagazine.itLa fotocamera nasconde delle impostazioni che, per un motivo o per un altro, tendiamo a non utilizzare dal momento che non siano propriamente in bella vista. Può essere un peccato per alcuni, mentre altri semplicemente non ne fanno uso e basta. Però, dobbiamo considerare l’idea che non sia una cattiva iniziativa quella di esplorare le funzionalità del nostro smartphone, anche perché potrebbero rivelarsi essere piuttosto ... Leggi su computermagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Una funzionalità disponibile per tutti i nostri cellulari ci permetterebbe digrazie alla nostra. E anche se può sembrare una magia, basterà seguire una procedura molto semplice per poter attivare questa opzione; vediamo quale sia. Con un semplice comando vocale potremo riuscirci – Computermagazine.itLacamera nascondeimpostazioni che, per un motivo o per un altro, tendiamo a non utilizzare dal momento che non siano propriamente in bella vista. Può essere un peccato per alcuni, mentre altri semplicemente non ne fanno uso e basta. Però, dobbiamo considerare l’idea che non sia una cattiva iniziativa quella di esplorare le funzionalità del nostro, anche perché potrebbero rivelarsi essere piuttosto ...

Ultime Notizie dalla rete : Scattare delle Restano 1,6 milioni di over 50 no vax, scattano le sanzioni dell'Agenzia delle Entrate A 48 ore dallo scattare delle sanzioni per i no vax, un milione e 680mila italiani che hanno più di 50 anni restano senza alcuna protezione contro il Covid e pagheranno dunque la multa di 100 euro una tantum decisa ...

