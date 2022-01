Santa Marinella avrà il suo parco archeologico: partono i lavori al Castrum Novum (Di sabato 29 gennaio 2022) Santa Marinella – Consegnata questa mattina l’area di Castrum Novum alla ditta Costruzioni Capuano srl che dovrà eseguire i lavori, finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito del bando valorizzazione dei luoghi della cultura. Si tratta di 280mila euro che andranno a coprire la realizzazione sul sito di un info point, di una caffetteria, di una sala conferenze, di un book shop e il rifacimento dei percorsi, dell’illuminazione e dei pannelli illustrativi. Questa è solo una prima fase dei lavori perché la parte restante sarà realizzata grazie al finanziamento già ottenuto dai comuni di Santa Marinella e Civitavecchia, nell’ambito del bando regionale sulla riqualificazione del lungomare, con il progetto di realizzazione di una ciclabile “dal porto al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Consegnata questa mattina l’area dialla ditta Costruzioni Capuano srl che dovrà eseguire i, finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito del bando valorizzazione dei luoghi della cultura. Si tratta di 280mila euro che andranno a coprire la realizzazione sul sito di un info point, di una caffetteria, di una sala conferenze, di un book shop e il rifacimento dei percorsi, dell’illuminazione e dei pannelli illustrativi. Questa è solo una prima fase deiperché la parte restante sarà realizzata grazie al finanziamento già ottenuto dai comuni die Civitavecchia, nell’ambito del bando regionale sulla riqualificazione del lungomare, con il progetto di realizzazione di una ciclabile “dal porto al ...

