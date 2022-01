Sanremo | sulle regole anti Covid niente sconti per gli artisti | vietati gli autografi | pranzo e cena da soli

Leggi su open.online

(Di sabato 29 gennaio 2022) È una lunga lista quella che contiene leCoronavirus per il Festival di2022, al via martedì 1 febbraio. Il protocollo della Rai ha fornito agliuna serie di accortezze da rispettare per tutelare lo svolgimento dell’evento e garre «la massima tutela di tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori estessi». Il protocollo parte dallebase da tenere negli spazi del Festival – come l’obbligo di utilizzare sempre la mascherina Ffp2, di igienizzare spesso le mani e di rispettare il distanziamento di almeno un metro e mezzo – e finisce con una serie di restrizioni più specifiche anche al di fuori del Teatro. I cantin gara e gli ospiti famosi non potranno fare néné foto con i ...