Sanremo 2022 | Le Vibrazioni | «Sembra non ci siano mai state rock band in Italia prima dei Maneskin Confidiamo che Vessicchio si negativizzi»

Le Vibrazioni in Conferenza Stampa Vibrazioni senza freni. La band composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tantissimo, riportando il rock all'Ariston dopo l'exploit dello scorso anno ad opera dei Maneskin. Dei quali si dicono fan, ma attenti a parlare di rinascita del genere, perchè la band lo suona e sperimenta da più di vent'anni e non si fa certo mettere all'angolo dalle nuove leve. E, allo stesso tempo, un po' giovane ancora si sente, perchè "se noi siamo veterani, Gianni Morandi cos'è?". Alla conferenza stampa di presentazione in vista del debutto, Le Vibrazioni hanno parlato a ruota libera di tutto, in particolare il frontman, al ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Sanremo 2022: Aka7even salirà sul palco dell'Ariston? Ora non ci sono più dubbi L'ultimo tampone effettuato da Marzano ha finalmente dato esito negativo , quindi il cantante si prepara a debuttare sul palco dell'Ariston martedì 1 febbraio 2022. Sanremo 2022: Aka7even è guarito dal Covid La partecipazione di Aka7even a Sanremo era a rischio : l'ex allievo di Amici aveva contratto il Covid . Luca però, come tutti i cantanti italiani ...

Ascolti Grande Fratello Vip, 38a puntata del 28 gennaio: Signorini batte lo speciale su Sanremo Ascolti TV " Nella prima serata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022 , il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con 'L'Eredità - Serata Sanremo' , andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco a seguire i dati auditel . ...

Sanremo 2022, Vince Tempera, veterano del Festival: "Ora anche finti maestri sul podio dell'Ariston" La Repubblica Il tifoso viola Pupo ai calciatori: "Basta dire di essere innamorati e poi scegliere i soldi..." A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il noto cantante Pupo: "Vlahovic? Sono d'accordo con la Fiorentina nel prendere tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla ...

Sanremo 2022, Achille Lauro: il mio brano sulla libertà estrema Sabato, 29 gennaio 2022 Home > aiTv > Sanremo 2022, Achille Lauro: il mio brano sulla libertà estrema Roma, 29 gen. (askanews) - Achille Lauro torna al Festival di Sanremo in gara, con il brano "Domen ...

