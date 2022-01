Sanremo 2022 | il programma giorno per giorno Calendario | ospiti | cantanti | conduttrici

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022) Manca sempre meno al via del Festival di. La kermesse musicale scatterà infatti il prossimo martedì 1 febbraio per chiudersi nella giornata di sabato 5 febbraio, quando sarà proclamato il vincitore (o la vincitrice) dell’edizione numero settantadue del Festival della Canzone italiana. A condurre le danze ci sarà, per la terza volta di fila, Amadeus che è anche il Direttore Artistico della manifestazione. Iin gara saranno 25, tutti nell’unica categoria “Artisti”. Prevista una co-conduttrice diversa per ogni serata, così come ci saranno diversi supermusicali che verranno a fare la loro ospitata sul palco dell’Ariston. Via libera alla piena capienza di pubblico nel Teatro, previa presentazione del Green Pass e obbligo di mascherina FFP2 Martedì 1 febbraio Per questa prima serata di gara, si ...