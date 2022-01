SANREMO 2022: FIORELLO C’È! CON AMADEUS SI RIFORMA LA COPPIA D’ORO DELLA TELEVISIONE (Di sabato 29 gennaio 2022) Non c’è due senza tre. Nell’Italia desiderosa di certezze e dopo il bis del Presidente Mattarella, arriva il tris di AMADEUS e FIORELLO a SANREMO. Si RIFORMA così la COPPIA D’ORO DELLA tv italiana reduce dai successi di SANREMO 2020 e 2021. Lo showman è arrivato oggi pomeriggio a SANREMO, accolto dall’amico di sempre Ama, dai dirigenti Rai e dal manager Lucio Presta. L’annuncio è atteso al Tg1 o a Che Tempo Che Fa con AMADEUS che si collegherà in diretta con il talk di Fabio Fazio. Un silenzio di un anno sui social per FIORELLO fa crescere l’attesa. E lascia presagire incursioni stupefacenti nel corse delle serate del Festival DELLA Canzone Italiana come ci ha sempre abituato uno dei ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 29 gennaio 2022) Non c’è due senza tre. Nell’Italia desiderosa di certezze e dopo il bis del Presidente Mattarella, arriva il tris di. Sicosì latv italiana reduce dai successi di2020 e 2021. Lo showman è arrivato oggi pomeriggio a, accolto dall’amico di sempre Ama, dai dirigenti Rai e dal manager Lucio Presta. L’annuncio è atteso al Tg1 o a Che Tempo Che Fa conche si collegherà in diretta con il talk di Fabio Fazio. Un silenzio di un anno sui social perfa crescere l’attesa. E lascia presagire incursioni stupefacenti nel corse delle serate del FestivalCanzone Italiana come ci ha sempre abituato uno dei ...

