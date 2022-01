Sanremo 2022 | chi sono le conduttrici? Attesa per Ornella Muti e Sabrina Ferilli

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sarà un palco a tinte rosa quello della 72esima edizione del Festival di, in onda da martedì 1 febbraio. Saranno 5 donne, infatti, ad affiancare il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus:, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e. Si tratta di cinque professioniste dello spettacolo, diversissime tra loro, scelte dal direttore artistico anche per abbracciare tutti i canoni di bellezza. Per la prima serata del Festival, martedì 1 febbraio, Amadeus ha scelto di avere accanto sul palco dell’Ariston una vera e propria icona del cinema italiano:. L’attrice simbolo della bellezza italiana, all’anagrafe Francesca Rivelli, 66 anni primavere e 90 film all’attivo, sarà co-conduttrice della prima ...

Manca sempre meno al via del Festival di Sanremo 2022. La kermesse musicale scatterà infatti il prossimo martedì 1 febbraio per chiudersi nella giornata di sabato 5 febbraio, quando sarà proclamato il ...