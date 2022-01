Salvini a sorpresa: “Ho suggerito due ministri, ma la sinistra li ha bocciati come altre dieci proposte” (Di sabato 29 gennaio 2022) Se per Letta si parla di standing ovation, per Salvini si dice che durante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, abbia incassato l’ovazione dei senatori e dei delegati regionali. Con i quali, come con i deputati incontrati subito dopo, il leader del Carroccio ha esordito dicendo: «Andiamo a testa alta. Abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le Politiche e governeremo questo Paese». Un incipit trionfalistico e una conclusione ottimistica con cui Salvini arringa la platea provando a ribaltare la lettura dei media e degli avversari che lo danno con il grande sconfitto di questa travagliata tornata elettorale. Salvini ai suoi: «Abbiamo fatto dieci proposte, ma non ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Se per Letta si parla di standing ovation, persi dice che durante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, abbia incassato l’ovazione dei senatori e dei delegati regionali. Con i quali,con i deputati incontrati subito dopo, il leader del Carroccio ha esordito dicendo: «Andiamo a testa alta. Abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le Politiche e governeremo questo Paese». Un incipit trionfalistico e una conclusione ottimistica con cuiarringa la platea provando a ribaltare la lettura dei media e degli avversari che lo danno con il grande sconfitto di questa travagliata tornata elettorale.ai suoi: «Abbiamo fatto, ma non ...

Advertising

michelecrati10 : @stepo1979 @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni ma che cazzo vuol dire 'Dopo 1 giorno' salvini è un voltagabbana ha camb… - so_matic : RT @dellandro58: @borghi_claudio Dopo che Conte ieri ha fatto la stessa dichiarazione di Salvini su un PdR donna, non potrebbe esserci una… - Dieghitoos : Mó m’avete rotto il cazzo, non avete trovato nessuno per sostituirmi e adesso si fa a modo mio. Salvini, Letta, Co… - LNN999 : RT @dellandro58: @borghi_claudio Dopo che Conte ieri ha fatto la stessa dichiarazione di Salvini su un PdR donna, non potrebbe esserci una… - dellandro58 : @borghi_claudio Dopo che Conte ieri ha fatto la stessa dichiarazione di Salvini su un PdR donna, non potrebbe esser… -