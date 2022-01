Salta Morata al Barcellona | il nuovo centravanti arriva dalla Premier!

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, assalto ad #Aubameyang ?? Via libera dell'#Arsenal, ma resta un intoppo ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - TUTTOJUVE_COM : Aubameyang, il Barcellona pensa a lui se salta Morata - Fprime86 : RT @Spazio_J: Barcellona, se salta Morata c'è già il piano B: piace anche alla Juve - - infoitsport : Barcellona, se salta Morata c’è già il piano B: piace anche alla Juve - Spazio_J : Barcellona, se salta Morata c'è già il piano B: piace anche alla Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Morata

Tutto Juve

In questa edizione: - Juventus, colpo Vlahovic - Inter, 2 turni a Barella:il Liverpool -a un bivio: Barca o Atletico? - Bottas: 'Ho sofferto con Hamilton..' SponsorQualora non dovesse andare in porto la trattativa con l'Atletico Madrid per la prima scelta Alvaro(oggi in prestito alla Juventus), anche per The Athletic il piano B dei blaugrana sarebbe ...Michele Paolucci ex attaccante della Juventus ha parlato dell'acquisto di Vlahovic e dell'importanza di Dybala a Torino ...Tutta la giornata di calciomercato di sabato 29 gennaio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principa ...