Sabrina Salerno tra le braccia dell’ex volto di Ballando: i fan apprezzano (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno, in questi ultimi giorni, è stata ‘avvistata’ in piacevole compagnia, tra le braccia di un altro partecipante dell’omonimo show, lasciando sorpresi i fan. Trattasi della celebre icona anni Ottanta, Sabrina Salerno è reduce dallo show danzante di Rai Uno, dove ha ottenuto ottimi consensi, arrivando alle fasi finali della competizione. Con il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, si è instaurato un bel rapporto di amicizia e chissà che un giorno non si ritrovino, magari tra un passo di danza e l’altro. Sabrina Salerno-AltranotiziaNel frattempo però non ha mancato di godere dell’affettuosa presenza di una persona in particolare, quale partecipante dell’ultima edizione di ... Leggi su altranotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex concorrente dicon le Stelle,, in questi ultimi giorni, è stata ‘avvistata’ in piacevole compagnia, tra ledi un altro partecipante dell’omonimo show, lasciando sorpresi i fan. Trattasi della celebre icona anni Ottanta,è reduce dallo show danzante di Rai Uno, dove ha ottenuto ottimi consensi, arrivando alle fasi finali della competizione. Con il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, si è instaurato un bel rapporto di amicizia e chissà che un giorno non si ritrovino, magari tra un passo di danza e l’altro.-AltranotiziaNel frattempo però non ha mancato di godere dell’affettuosa presenza di una persona in particolare, quale partecipante dell’ultima edizione di ...

Advertising

Roberto81615655 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta la dea Sabrina Salerno ?????????????? - biciofab : Sex (Remix;Remastered) di Sabrina Salerno - psikonerd : @FabioCasalucci Tutti, subito e dentro una valigetta. Pistocchi fa 15 tweet in cui si scorda di cambiare account e… - Edoz2 : @OfficialTozzi @GiuliaPaoli4 Che poi sono anche terribilmente demodè! Le vedevo tanto negli anni 80.. Mi ricordo Sa… - Fiodor1976 : @valeriolundini da quando hanno detto che il prossimo #PresidenteDellaRepubblica sarà una donna 'in gamba' non facc… -