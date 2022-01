Ryanair chiede al governo di eliminare l’addizionale comunale per gli aeroporti italiani

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA –nuovamente alItaliano diper tutti gli. Lo si legge in una nota della low cost irlandese, che aggiunge: “Ove ilItaliano eliminasserisponderebbe con un investimento nei prossimi 4 anni di 4 miliardi di dollari negliattraverso 40 nuovi aeromobili basati, oltre 1.500 nuovi posti di lavoro nonché ulteriori 20 milioni di passeggeri da/per l’Italia all’anno”. In risposta alla sospensione temporanea delda agosto a dicembre del 2021,– ricorda la nota – ha ...

