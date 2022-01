Rugby | Top 10 | il Petrarca Padova non si ferma e batte anche Viadana

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la sospensione per nebbia ieri di Valo-Piacenza, oggi andava in scena un solo match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di. E ailresta imbattuto superando senza grosse difficoltà ile conquistando 5 punti in classifica. Resiste poco più di un quarto di match il, con ilche con due mete per tempo mette un bel sigillo sul match e conquista la decima vittoria consecutiva. Dopo una lunga prima fase di studio è il piede di Lyle a sbloccare il match al 17’ dalla piazzola, mentre poco dopo, al 20’, arriva la prima meta del match con Zini per l’8-0. Provano a reagire gli ospiti e poco prima della mezz’ora accorciano il divario con un calcio piazzato di Zaridze al 29’. Torna, però, a spingere il ...

Advertising

PiacenzaPress : Rugby Top 10 - La nebbia costringe a sospendere e rinviare la gara tra Valorugby e Lyons - RugbySport : RT @RugbySport: -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Top

OnRugby

...00 Pattinaggio di Figura 2022: Four Continents Gala Exhibition (replica) da Tallinn [Estonia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 09:00: Campionato Italiano Peroni10 2021/...Roma - L'incontro Valorugby Emilia v Sitav Lyons, valido per l'undicesima giornata del Campionato Italiano Peroni Top10 ed in programma venerdì 28 gennaio 2022, è stato sospeso per nebbia al quindicesimo minuto del secondo tempo dal direttore ...Dopo la sospensione per nebbia ieri di Valorugby-Piacenza, oggi andava in scena un solo match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. E a Padova il Petrarca resta imbattuto ...Former Ireland star Tony Ward says James Hume's form has the country's star centres "looking over their shoulder".