Rosalinda Cannavò | la replica dopo le parole di Morra | “Massimiliano Chi?”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) I due colleghi proprio non sembrano andare d’accordo e si pizzicano a vicenda conche gli lancia una frecciatina,ledette daLa vendetta è proprio un piatto che si assapora freddo… infattiha aspettato qualche giorno per poire alle affermazioni disu di lei attraverso le pagine del settimanale DiPiù. L’intervista è stata realizzata sulle imminenti nozze dell’attore, ma lui ha anche detto qualcosa che ha fatto storcere il naso alla collega ed ex gieffina, nonché conduttrice di Casa. “nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ...