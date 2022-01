Romina Power | l’ex di Al Bano va su tutte le furie | ecco il motivo dell’improvviso sfogo

Leggi su topicnews

(Di sabato 29 gennaio 2022), ex di AlCarrisi va sulecosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle icone della musica italiana che per anni insieme al suo ex compagno hanno illuminato e rappresentato l’Italia non solo per la loro musica ma per il loro amore, un amore che ha fatto sognare milioni di fan è, storica ex compagna del cantante AlCarrisi. Ella ha sfornato successi che è impossibile dimenticare in quanto ormai rappresentano parte della vita quotidiana di ogni spettatore. Fra successi che ancora oggi vengono canticchiati dal pubblico di ogni genere possiamo ricordare Felicità, Ci sarà, Nostalgia Canaglia e il Ballo del qua qua cantato come solista da. ...