Roma - Valencia, c'è l'asse per uno scambio tra Perez e Guedes (Di sabato 29 gennaio 2022) L'asse, tra gennaio e giugno, è caldo. I rapporti tra la Roma e il Valencia sono ottimi e quindi, in attesa di capire se nelle prossime ore Amadou Diawara riuscirà ad andare in Spagna (destinazione a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) L', tra gennaio e giugno, è caldo. I rapporti tra lae ilsono ottimi e quindi, in attesa di capire se nelle prossime ore Amadou Diawara riuscirà ad andare in Spagna (destinazione a ...

Advertising

SkySport : Roma, Diawara verso il Valencia in prestito #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Diawara #Valencia #Roma - CorSport : #Roma, contatti col #Valencia per il prestito di #Diawara ?? - JosephSayah16 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: oggi nuovi contatti col Valencia per Diawara. In ballo solo un prestito secco #AsRoma - corgiallorosso : #Roma, oggi nuovi contatti col #Valencia per #Diawara. In ballo solo un prestito secco - Secondo__me : -