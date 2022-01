Roma, ristorante di sushi senza sanificazione e in pessime condizioni igieniche: multa e chiusura (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito del servizio ad alto impatto distrettuale hanno effettuato diversi controlli nelle seguenti zone: largo la Loggia, largo Santa Silvia e le stazioni di Muratella, Magliana e Villa Bonelli. Sono stati effettuati 12 posti di controllo; 129 le persone controllate e 63 i veicoli di cui 2 sono stati sanzionati per violazione del codice della strada. Inoltre, nell’ambito del servizio è stato effettuato un controllo amministrativo ad un sushi restaurant. Qui gli agenti hanno accertato che il locale non era in possesso di alcuna certificazione di avvenuta sanificazione che permettesse di attenuare il rischio del contagio da Covid-19. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito del servizio ad alto impatto distrettuale hanno effettuato diversi controlli nelle seguenti zone: largo la Loggia, largo Santa Silvia e le stazioni di Muratella, Magliana e Villa Bonelli. Sono stati effettuati 12 posti di controllo; 129 le persone controllate e 63 i veicoli di cui 2 sono stati sanzionati per violazione del codice della strada. Inoltre, nell’ambito del servizio è stato effettuato un controllo amministrativo ad unrestaurant. Qui gli agenti hanno accertato che il locale non era in possesso di alcuna certificazione di avvenutache permettesse di attenuare il rischio del contagio da Covid-19. Il ...

