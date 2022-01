Roma, condizioni igieniche pessime e cibo tra le bici in sosta: chiuso noto ristorante (Di sabato 29 gennaio 2022) Nessuna certificazione di avvenuta sanificazione, pessime condizioni igieniche e alimenti conservati in maniera non idonea, tra bici parcheggiate e attrezzi di ogni tipo. Per tutti questi motivi gli agenti di Polizia dell’XI Distretto San Paolo, che sono sempre impegnata nei controlli per verificare le misure anti-Covid e che continuano a passare al setaccio varie zone della Capitale, hanno chiuso un noto ristorante. Via Portuense, chiudo il Sushi Restaurant Il ristorante chiuso è il Sushi Restaurant di via Portuense. Qui i poliziotti hanno notato delle condizioni igieniche pessime e hanno constatato che gli alimenti pronti per la preparazione erano conservati in maniera non idonea e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022) Nessuna certificazione di avvenuta sanificazione,e alimenti conservati in maniera non idonea, traparcheggiate e attrezzi di ogni tipo. Per tutti questi motivi gli agenti di Polizia dell’XI Distretto San Paolo, che sono sempre impegnata nei controlli per verificare le misure anti-Covid e che continuano a passare al setaccio varie zone della Capitale, hannoun. Via Portuense, chiudo il Sushi Restaurant Ilè il Sushi Restaurant di via Portuense. Qui i poliziotti hanno notato dellee hanno constatato che gli alimenti pronti per la preparazione erano conservati in maniera non idonea e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - repubblica : Covid, 27enne morto dopo aver rifiutato le cure a Terracina: ora tutta la famiglia è in gravi condizioni [di Lorenz… - CorriereCitta : Roma, condizioni igieniche pessime e cibo tra le bici in sosta: chiuso noto ristorante - PSGRelay : RT @Pall_Gonfiato: #Roma, opzione Danilo #Pereira del #PSG: affare possibile, ma solo a certe condizioni #calciomercato #transfers https:… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Roma, opzione Danilo #Pereira del #PSG: affare possibile, ma solo a certe condizioni #calciomercato #transfers https:… -