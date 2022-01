Roma, al lavoro senza Green Pass: attività chiusa e maxi sanzione (Di sabato 29 gennaio 2022) Chi è in giro senza Green Pass, chi aggira le norme e chi permette ai dipendenti di lavorare senza certificazione verde. Furbetti che, però, hanno ‘vita breve’ con i controlli portati avanti dagli agenti della Polizia Locale, che stanno Passando al setaccio la Capitale e tutti i suoi quartieri. Leggi anche: ‘Mala movida’ a Roma: alcol ai minorenni, e assembramenti. Scattano chiusure e sanzioni Controlli a Roma: sanzioni per 15.000 euro Nelle zone di San Lorenzo e del Pigneto, le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi territoriali, durante gli accertamenti in alcuni locali pubblici, avvenuti anche in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno riscontrato diversi illeciti amministrativi e le sanzioni scattate sono pari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022) Chi è in giro, chi aggira le norme e chi permette ai dipendenti di lavorarecertificazione verde. Furbetti che, però, hanno ‘vita breve’ con i controlli portati avanti dagli agenti della Polizia Locale, che stannoando al setaccio la Capitale e tutti i suoi quartieri. Leggi anche: ‘Mala movida’ a: alcol ai minorenni, e assembramenti. Scattano chiusure e sanzioni Controlli a: sanzioni per 15.000 euro Nelle zone di San Lorenzo e del Pigneto, le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi territoriali, durante gli accertamenti in alcuni locali pubblici, avvenuti anche in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno riscontrato diversi illeciti amministrativi e le sanzioni scattate sono pari ...

eleonoraforenza : Terminato poco fa a #Roma il corteo per #LorenzoParelli e contro l’alternanza scuola-lavoro. La repressione a Torin… - eziomauro : Roma, studenti in piazza contro l'Alternanza scuola lavoro: vernice e petardi sugli agenti - demagistris : Solidarietà totale alle ragazze e ai ragazzi manganellati a Roma dallo Stato per aver osato manifestare in solidari… - Cecco1791 : RT @PBerizzi: Se manifesti pacificamente per la morte del 18enne #LorenzoParelli durante uno stage scuola/lavoro, giù botte. Se assalti e… - cristina_caput : RT @PBerizzi: Se manifesti pacificamente per la morte del 18enne #LorenzoParelli durante uno stage scuola/lavoro, giù botte. Se assalti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lavoro I partiti stringono sull'opzione 'Mattarella bis' ... grazie presidente Mattarella Uno striscione sul portone di un palazzo nel centro di Roma che ... Riconfermiamo il Presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito al lavoro da oggi ...

NATURAE Un libro di Paolo Gioli ... allestita presso Lo Studio Orizzonte di Roma in occasione del Festival Internazionale FotoGrafia ... L'aspetto, a nostro avviso, di gran lunga significativo di questo lavoro è il fattore che il regista ...

Roma-Diawara, lavoro per la cessione: nuovo incontro tra Pinto e l'agente Corriere dello Sport Roma, prove di partnership con il Valencia: Diawara e non solo Sport - Giallorossi al lavoro per il colpo Danilo a centrocampo, ma serve un'uscita: il guineano può trasferirsi al Valencia, club con il quale la Roma studia anche uno scambio in vista della prossima ...

Incendio a Roma, in fiamme un appartamento all’Olgiata: morta una donna disabile Dramma a Roma dove nella mattinata di ieri, venerdì 28 gennaio, una donna disabile è morta nell'incendio della sua abitazione all'Olgiata ...

