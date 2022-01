Rifondazione Comunista: “Tornare al proporzionale, altro che presidenzialismo!” (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – “Queste giornate hanno evidenziato la crisi del sistema politico dopo trenta anni di bipolarismo e leggi maggioritarie. La “seconda repubblica” ha prodotto il declino economico, sociale e politico del Paese. La rielezione di Mattarella non è un successone visto che testimonia l’incapacità di eleggere un nuovo presidente. Fortunatamente esce sconfitta l’autocandidatura di Mario Draghi e non hanno avuto spazio candidature discutibili. Quella di Berlusconi era una barzelletta che è servita solo a ricordarci da quale corte dei miracoli vengono Salvini e Meloni. Le procedure previste dalla Costituzione hanno limitato i danni restituendo centralità al parlamento”. Così in una nota congiunta Maurizio Acerbo (foto) e Giovanni Russo Spena, rispettivamente segretario nazionale e responsabile democrazia/istituzioni di Rifondazione Comunista. “L’unica ... Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – “Queste giornate hanno evidenziato la crisi del sistema politico dopo trenta anni di bipolarismo e leggi maggioritarie. La “seconda repubblica” ha prodotto il declino economico, sociale e politico del Paese. La rielezione di Mattarella non è un successone visto che testimonia l’incapacità di eleggere un nuovo presidente. Fortunatamente esce sconfitta l’autocandidatura di Mario Draghi e non hanno avuto spazio candidature discutibili. Quella di Berlusconi era una barzelletta che è servita solo a ricordarci da quale corte dei miracoli vengono Salvini e Meloni. Le procedure previste dalla Costituzione hanno limitato i danni restituendo centralità al parlamento”. Così in una nota congiunta Maurizio Acerbo (foto) e Giovanni Russo Spena, rispettivamente segretario nazionale e responsabile democrazia/istituzioni di. “L’unica ...

Advertising

il_pucciarelli : Fatti politicamente interessanti. Rifondazione comunista, partito elettoralmente ormai ridotto ai minimi termini, è… - Lopinionista : Rifondazione Comunista: 'Tornare al proporzionale, altro che presidenzialismo!' - Viviana33453836 : @furiaceca_11 @borghi_claudio Muorirá come muorì rifondazione comunista e il suo leader Bertinotti che era 10000 vo… - andreafrugiuele : @EcciseM @l_honestly Era un plurale evocativo.. Io sono leggermente estremista e per me era di destra rifondazione… - RealHumanBean_7 : @WillDormer_ RIFONDAZIONE COMUNISTA -