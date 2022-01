Reggio Emilia | incendio in palazzina a Fabbrico | 2 morti e 2 feriti

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ di duee dueil bilancio di unsviluppatosi in unadi due piani a). I vigili del fuoco sono ancora impegnati sul posto, dove l’viene definito sotto controllo. Ancora non sono chiare le cause del rogo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

poliziadistato : Una buona serata dalle nostre Volanti a Reggio Emilia #essercisempre #29gennaio - Agenzia_Ansa : Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'in… - SkyTG24 : Incendio in una casa nel Reggiano, due ragazzi muoiono tra le fiamme - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'incendio… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'incendio… -

Un è scoppiato in un'abitazione a due piani di via Matteotti a Fabbrico, nella . A perdere la vita sono due bambini, un maschio e una femmina, fratelli di 8 e 7 anni, di una famiglia di origine ...AGI - Due bambini sono morti in un incendio scoppiato a Fabbrico, in provincia di. Il rogo, riporta fonti di stampa locale, è divampato intorno alle 22 e i vigili del fuoco sono stati allertati da una donna, probabilmente la madre dei bambini. La famiglia, riferisce ...REGGIO EMILIA – Un'esplosione, l'incendio successivo, e due piccole vittime. Il malfunzionamento di un termoconvettore a gas si ipotizza sia all'origine della paurosa e tragica esplosione che in ...