Raspadori-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione radiofonica radio Goal a cura di radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Il Napoli è sempre su calciatori come Raspadori. Quello che non fa paura al Napoli è sicuramente il costo del cartellino. Raspadori è il classico calciatore sul quale si potrà imbastire una trattativa, ma non come sostituto di Insigne, più come sostituto di Mertens. Ma questo è solo un mio pensiero non so se il Napoli è davvero su di lui. Photo: Getty Images – Raspadori Il comunicato del Napoli su Spalletti è a difesa della tifoseria. Tante volte si accusa il Napoli di restare in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della trasmissionefonicaGoal a cura diKiss Kiss, è intervenuto Carlo Alvino. Di seguito, le sue parole, evidenziate dnostra redazione: “Ilè sempre su calciatori come. Quello che non fa paura alè sicuramente il costo del cartellino.è il classico calciatore sul quale si potrà imbastire una trattativa, ma non come sostituto di Insigne, più come sostituto di Mertens. Ma questo è solo un mio pensiero non so se ilè davvero su di lui. Photo: Getty Images –Il comunicato delsu Spalletti è a difesa della tifoseria. Tante volte si accusa ildi restare in ...

