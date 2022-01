Quirinale | von der Leyen | Caro Mattarella | l' Italia può contare sull' Ue

Advertising

ACCEDIALSITO : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - LauroC69 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - daniela58820341 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - 01660atriot : @Quirinale Altri 7anni di disgrazie von mummia 2???????? NO GRAZIE!!!!!!! - attilascuola : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale von

TGCOM

Bruxelles, 29 gen 21:14 - L'Italia può sempre contare sulla Ue: così la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, ha inviato il suo messaggio di...'Caro Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a presidente della Repubblica. L'Italia può sempre contare sull'Unione europea'. E' quanto afferma presidente della Commissione Ue, Ursulader Leyen, in un tweet scritto in italiano. Soddisfatto anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si dice convinto che l'Italia 'continuerà a contribuire costruttivamente alla ...La rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica "è una splendida notizia per gli italiani". Lo ha detto Mario Draghi, aggiungendo: "Sono grato al presidente per la sua scelta di as ...L'Europa tira un sospiro di sollievo per la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, con Mario Draghi saldo a Palazzo Chigi. Una stabilità ...