Quirinale | verso nuova fumata nera Salvini | senza nome condiviso ci asteniamo Casini | mio nome solo se unisce

(Di sabato 29 gennaio 2022) In mattinata settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si inizia alle 9:30. Prima le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Previsto anche un tavolo di maggioranza, proposto da Letta. Nella notte vertice di Fi coi centristi: sostegno apreme per un presidente donna. Belloni bocciata da Iv. Valanga di voti per Mattarella.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale verso

...le opzioni Pier Ferdinando Casini o il mandato bis del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . " Riteniamo che non sia giusto avere un altro tecnico in posizione apicale. Al...Altre fonti descrivono Silvio Berlusconi sempre più irritatol'alleato: senza una soluzione ... La riunione, convocata per fare il punto sullo stato delle trattative per il, si svolge ...Verso la settima e l’ottava votazione per l’elezione del presidente della Repubblica in ordine sparso. Le due ulteriori tornate sono previste per le 9.30 e, se ce ne sarà bisogno, per le 16.30. Ma è m ...Bagarre su Belloni Le forze politica provano dunque a chiudere la partita del Quirinale puntando su una figura femminile ... si registrano malumori trasversali verso l’ipotesi Belloni. Ma anche nel ...