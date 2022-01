Quirinale: verso Mattarella bis (voto alle 16,30 di oggi). Anche Draghi ha mediato (Di sabato 29 gennaio 2022) Non c'è via d'uscita: Sergio Mattarella deve restare al suo posto. Ci sono tutte le premesse perchè venga rieletto Presidente della Repubblica nella votazione in calendario per il pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio 2022, alle 16,30. A quanto si apprende, il premier Mario Draghi ha contattato i leader di tutte le forze politiche per stringere sulla rielezione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) Non c'è via d'uscita: Sergiodeve restare al suo posto. Ci sono tutte le premesse perchè venga rieletto Presidente della Repubblica nella votazione in calendario per il pomeriggio di, sabato 29 gennaio 2022,16,30. A quanto si apprende, il premier Marioha contattato i leader di tutte le forze politiche per stringere sulla rielezione L'articolo proviene da Firenze Post.

