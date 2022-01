Quirinale | Spada Assolombarda | ' a Mattarella migliori auguri di buon lavoro'

(Di sabato 29 gennaio 2022) Milano 29 gen. (Adnkronos) - Il presidente di, Alessandro, in una nota esprime "a nome dell'associazione degli industriali lombardi "il nostro ringraziamento e le congratulazioni a Sergio, rieletto Presidente della Repubblica italiana". "Grazie alla sua esperienza e alla sua autorevolezza continuerà a ricoprire il fondamentale ruolo di rappresentante dell'unità Nazionale per permettere al nostro Paese di vincere le importanti sfide che affronteremo nei prossimi anni e che, ciamo, porteranno l'Italia a crescere da un punto di vista economico, sociale e ambientale", osserva, che rivolge poi "a Sergioi nostridi”.

Advertising

mcuart : Ah, le donne. Alla sinistra servono se utili alla causa. Sbandierarle e difenderle a spada tratta se funzionali. Ma… - Rosanna_Oliva : 28 gennaio In serata dichiarazioni unanimi di Salvini, Conte e Letta: ci sarà una donna al Quirinale (in gamba). Re… - chiamatemibobo : RT @FabrizioMoscato: Alla #MaratonaMentana, Mentana difende a spada tratta la #Belloni. A questo punto o lui la conosce, ed è straordinaria… - alespz31 : RT @FabrizioMoscato: Alla #MaratonaMentana, Mentana difende a spada tratta la #Belloni. A questo punto o lui la conosce, ed è straordinaria… - FabrizioMoscato : Alla #MaratonaMentana, Mentana difende a spada tratta la #Belloni. A questo punto o lui la conosce, ed è straordina… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Spada

La Sicilia

... Marina Frajese, Christiana Borghi, Bibi Cassanelli, Sergio Antonica e Edoardo. Il caso ... International (serie tv), in onda dalle 21.05 su Rai 2 Speciale Quarta Repubblica -(talk show,...Se il premier passa e arriva al, 13esimo Presidente della Repubblica: "che fine facciamo ...ha decretato la sua riduzione - da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi - è la...Milano 29 gen. Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, in una nota esprime "a nome dell'associazione degli industriali lombardi "il nostro ringraziamen ...Firenze, 29 gen. - (Adnkronos) - "Enrico Letta è stato attivo, equilibrato e abile timoniere di un Partito Democratico che ha svolto una funzione centrale per arrivare a una scelta felice come quella ...